Alta revolta consumidores

23/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

A banana prata é a ‘vilã’ da semana: encareceu cerca de 20% Foto: Divulgação

O preço médio geral da cesta básica segue em alta, apesar do valor desta semana estar apenas cerca de 0,35% maior em relação à última semana. O resultado foi apurado ontem através da pesquisa semanal de preços realizada por O SÃO GONÇALO em três grandes mercados instalados na cidade.



A “vilã” desta semana é a banana prata, que está aproximadamente 20% mais cara. Outros produtos que também encareceram foram: maçã (16%), carne (12%) e cenoura (4,7%).

A notícia boa é que, apesar do aumento, alguns produtos apresentaram preços mais baixos nessa semana, como o caso da batata, do chuchu e da couve, cerca 35%, 32% e 12% respectivamente.

Como não poderia deixar de ser consumidores não estão satisfeitos com o crescente aumento dos preços do mercado. Um dos casos é da dona de casa Iara Batista, de 43 anos, que faz economia na hora de fazer as compras.

“Quando faço a compra mensal, levo uma listinha para alguns mercados e consulto os preços. Uma diferença pequena em cada preço dos produtos, faz a maior diferença no preço final”, contou Iara.