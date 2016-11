Niterói perderá quatro agências do BB

22/11/2016 às 10:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

Das 402 agências do Banco do Brasil que serão fechadas até fevereiro de 2017, 62 ficam no estado do Rio, sendo quatro em Niterói (unidades do Fonseca, Rua da Conceição - Centro, Santa Rosa e Itaipu) e uma em Itaboraí (Venda das Pedras). As agências de São Gonçalo (Centro, Alcântara e Nova Cidade) serão preservadas, segundo o banco.





Além do fechamento de agências, o BB anunciou a ampliação do atendimento digital (serão 255 novas unidades deste tipo) e lançou um plano de aposentadoria incentivada e redução de jornada de trabalho aos funcionários. Mas segundo a presidência da instituição financeira, será preservada a presença do banco em todos os municípios em que já atua.





Com a reestruturação, ainda de acordo com o BB, haverá redução de 9,3 mil vagas no quadro do banco em todo o Brasil. O BB tem atualmente 109.159 funcionários. De acordo com o presidente da instituição, Paulo Caffarelli, a realização de novos concursos vai depender da adesão ao programa de aposentadoria incentivada.





Segundo o banco, se até fevereiro de 2017 os funcionários de agências fechadas não tiverem sido realocados, ainda terão quatro meses para a mudança, com manutenção dos salários. Devido à rotatividade de funcionários e às adesões à aposentadoria voluntária, o banco não espera ter problemas com a realocação de pessoas.