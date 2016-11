Rede seleciona para lojas no Rio e Niterói

21/11/2016 às 06:15h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Lojas Americanas está com inscrições abertas, até o próximo dia 30, para o processo de seleção para 550 vagas efetivas e temporárias no Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de loja (500 vagas) e auxiliar de prevenção de perdas (50 vagas).





Os candidatos precisam ter o ensino médio concluído e ter idade igual ou acima de 18 anos para o cargo de auxiliar de loja e a partir de 26 anos para auxiliar de prevenção de perdas. Não é exigida experiência.





O processo seletivo consta de entrevista e provas de matemática e português. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta, das 9h às 15h e aos sábados, somente às 9h, nos Rua do Passeio, 56, Centro do Rio,Rua Visconde de Uruguai, 503, Centro de Niterói e Rua Coronel Agostinho, 112, Campo Grande, Zona Oeste do Rio.