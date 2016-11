Detran inscreve para curso gratuito de mecânica básica

21/11/2016 às 06:10h Enviado por: Dayse Alvarenga

O Detran abriu mais uma turma para o curso gratuito "Oficina sob Medida", no próximo dia 7. As inscrições já estão abertas, com 40 vagas somente para homens. Os alunos aprenderão noções básicas para identificar e consertar problemas mecânicos e elétricos simples em seus veículos, escapando de apuros nas ruas.

O "Oficina sob Medida" é gratuito e composto por quatro horas de aulas teórica e prática, das 13h às 17h, na Escola Pública de Trânsito. As inscrições devem ser feitas pelo portal do Detran (www.detran.rj.gov.br), e os selecionados serão avisados por e-mail ou telefone.

Para participar, deve-se ter Carteira Nacional de Habilitação válida, sem que se tenha atingido o limite de 20 pontos em infrações de trânsito nos últimos 12 meses e nem sofrido suspensão ou cassação do direito de dirigir.

A Escola Pública de Trânsito fica na Avenida Mem de Sá 163, Lapa, no centro do Rio.