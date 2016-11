Concursos somam 749 vagas

21/11/2016 às 06:00h Enviado por: Rene Santos

Cinco opções de concursos públicos estão abertas, nesta semana, com oportunidades voltadas para o Estado do Rio. Juntas, as chances somam 749 vagas. Os cadastros são distribuídos em dois níveis de escolaridade: médio/técnico e superior. Mais detalhes podem ser conferidos no quadro ao lado.



A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) inscreve para 500 empregos no Hospital Universitário Gaffrée Guinle, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio (HUGG-UNIRIO). O período de inscrição vai até a próxima quinta-feira (24). O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), no Rio de Janeiro, inscreve para 26 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva. Os cargos efetivos são da carreira de Ciência e Tecnologia no quadro do Ministério da Saúde. Há oportunidades em nível médio/técnico e superior. Para conferir o edital com as determinadas funções, basta acessar o site da organizadora: www.idecan.org.br.

A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu 100 vagas para professor de ensino fundamental, na disciplina de Inglês. O salário pode chegar a R$5.281 e o candidato precisa comprovar licenciatura, com habilitação na língua pretendida. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), com o apoio da Fundação Cefet-Minas, mantém abertas 86 vagas para cargos de níveis médio e superior. Para saber as funções detalhadas, basta acessar o edital do concurso na página da organizadora (concursos.fundacaocefetminas.org.br). A unidade de Niterói está entre as lotações previstas no processo seletivo. Já o Centro de Estudos e Pesquisas 28 (CEP 28) abriu concurso para 17 vagas, além de cadastro de reserva, para as funções: assistente administrativo e técnico de Enfermagem. Os aprovados serão loteados no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro e Projeto Cegonha, ambos localizados no Rio de Janeiro. As remunerações variam de R$ 1.577 a R$ 1.591. As inscrições vão até o dia 14 de dezembro.