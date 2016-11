Tablet ao alcance das mãos

19/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

A cartela a ser preenchida com sete selos será publicada na edição da próxima segunda-feira (21) Foto: Filipe Aguiar

Por Thiago Soares

Que tal adquirir um tablet para você ou para presentear alguém no Natal com um bom desconto? Isso é o que os leitores de O SÃO GONÇALO poderão ter acesso a partir da próxima segunda-feira (21), com a promoção da loja MSA Equipamentos.



Na edição desta segunda, será publicada uma cartela para ser preenchida pelo leitor com os sete selos que serão impressos na capa do jornal, um em cada dia, até o próximo domingo (27). Ao todo são sete selos e dois curingas, que virão nas edições de quarta e sábado (23 e 26).

Após completar o álbum, é só agendar a troca e, no dia esperado, com a cartela em mãos e mais R$189 (valor que pode ser parcelado em 12 vezes), já poderá curtir o aparelho. Em caso da perda de alguma edição, o leitor pode comparecer na sede de OSG (Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, 9º andar) para adquirir o exemplar.

“É só juntar todos os selos, entrar em contato conosco, agendar o melhor dia e horário e correr até um dos pontos de troca que colocaremos em São Gonçalo e Niterói”, explicou Danielle Lima, da empresa MSA, responsável pela promoção.

Os leitores terão duas opções de agendamento para a troca do aparelho: pela internet, entre os dias 23 e 30 de novembro, através do site www.lojasmsa.com.br/agendamento e pelo telefone 0800-021-0919, entre os dias 24 e 30 de novembro, das 8h30 às 17h30.

Serão três pontos de trocas: em Alcântara, os leitores poderão pegar o tablet entre 28 e 30 de novembro, em local ainda a ser definido; na loja Carioca Eletro Home, localizada na Rua Feliciano Sodré 67, Centro de São Gonçalo, entre 9h e 18h e em Niterói, na Universo, que fica na Rua Marechal Deodoro 263, Centro, entre 9h e 18h.

O regulamento completo pode ser conferido na página 5 desta edição ou em www.osaogoncalo.com.br.

O produto - O tablet é da marca Every, modelo E701, com garantia de 12 meses. A resolução de tela é de 800x480, processador QuadCore 1.2GHz e memória interna de 8GB, e tem ainda como principais funcionalidades o acesso à internet 3G, câmera traseira de 2MP, comandos de voz inteligente e visualizador de documentos Office.