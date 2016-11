Niterói tem feira de moda hoje e amanhã

19/11/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

A conhecida feira de moda e decoração de Niterói, a Retoke, comemora esse mês dois anos na cidade com um calendário especial. Hoje e amanhã, mais de 40 marcas e estilistas participarão do evento, sendo assim uma boa oportunidade para quem quer antecipar as compras de fim de ano. Em dezembro, a Retoke volta no primeiro fim de semana (dias 3 e 4) e no terceiro fim de semana (17 e 18), com mais ofertas.





Segundo os organizadores da feira, nesses dois anos, já passaram pela Retoke cerca de 200 marcas de moda e decoração. Entre elas, algumas que estão desde a primeira edição em 2014, como Árvore Vermelha (quadros e placas decorativas), Ateliê Hippie Chic (moda feminina), e Aria, Arte Metal e Artesãs (acessórios).





E como já é tradição em todas as edições da Retoke, nesse fim de ano haverá também pula-pula, teatro infantil e recreação para as criançada, além de música e DJ e opções de gastronomia de restaurantes conhecidos de Niterói.





A Retoke funciona na Leandro Motta, entre as ruas Nóbrega e João Pessoa, em Icaraí, sempre das 13 às 21h. Neste sábado, haverá show de Beto Sol (voz e violão), a partir das 16h. A entrada é gratuita.