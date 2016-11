Boa hora para ‘limpar’ o nome

17/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Quarenta e três empresas estão participando do feirão do Serasa que vai até o dia 26 de novembro Foto: Divulgação

Cerca de 1,2 milhão de consumidores de todo o país já participaram do ‘Feirão Limpa Nome da Serasa’ para negociar dívidas atrasadas. Segundo o balanço feito pela entidade nos sete primeiros dias do evento, São Paulo está na liderança, com 33,37% dos acessos. Em seguida estão Rio de Janeiro (13,86%), Minas Gerais (7,87%), Bahia (6,13%), e Paraná (4,77%). O feirão funciona pela internet e termina no dia 26 de novembro.

As 43 empresas que participam oferecem vantagens e condições exclusivas de pagamento. Pelo canal é possível renegociar dívidas atrasadas diretamente com os credores de forma gratuita, de qualquer lugar do país.

Para participar, o consumidor deve acessar o site do evento e preencher o cadastro. Depois, ele é direcionado a uma página em que estarão listadas todas as dívidas que constam na base de dados da Serasa. Nas dívidas com as empresas participantes serão apresentados os canais de atendimento disponíveis (telefones, e-mail e chat).

Em seguida o consumidor entra em contato com as empresas para negociar e, em alguns casos, o boleto pode já estar disponível com proposta individualizada feita pelo próprio credor. De acordo com a Serasa, o site é desenvolvido em ambiente protegido e seguro para o consumidor que pode inserir dados pessoais com tranquilidade de qualquer computador.

“O consumidor deve aproveitar essas oportunidades para limpar o nome porque as empresas estão dispostas a oferecer boas propostas. Mas ele também pode apresentar alternativas que realmente caibam em seu bolso para se livrar da inadimplência. Estamos numa época de recebimento do 13º salário, para quem está empregado, o que pode ajudar a complementar ou pagar todo o montante da dívida atrasada. Este é o momento para o cidadão limpar o nome”, observou o gerente de Recuperação de Crédito da Serasa, Raphael Salmi.

Segundo a Serasa, o consumidor deve planejar bem antes de negociar a dívida. É preciso anotar todas as despesas fixas e as dívidas já assumidas ou previstas para saber quanto deve sobrar para pagar a renegociação e escolher as condições e formas de pagamento que melhor se encaixam no orçamento.