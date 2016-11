Alta de preços deixa cesta ‘salgada’

16/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

O produto que mais contribuiu para o aumento foi a batata Foto: Divulgação

Por Daniela Scaffo

Pela segunda semana consecutiva, os gonçalenses sentem no “bolso” o aumento crescente dos itens da cesta básica. O valor médio geral dos 24 produtos que compõem aumentou mais de 2% em relação à terça-feira da semana passada. Isso é o que revela a pesquisa semanal realizada por O SÃO GONÇALO, na última segunda-feira, em três grandes supermercados da região.



O produto que mais contribuiu para o aumento geral foi a batata, cujo preço ficou quase 23% mais caro. Além do grande “vilão” da semana, outros item da cesta básica cujos preço também encareceram significativamente esta semana foram: cebola (14%), maçã (7%) e pão (6%). Apesar do aumento, o açúcar, o pimentão e o tomate tiveram uma queda de preços de 20%, 11% e 7%, respectivamente. Mantiveram estáveis, no entanto, em relação à pesquisa anterior, os preços do óleo e do sal.

Os consumidores revelaram que não estão nada satisfeitos com os recentes aumentos, como foi o caso do aposentado Jorge Luiz Dutra, de 81 anos.

“Estão querendo diminuir 30% do meu salário e os preços nos mercados só aumentam. Daqui a pouco não terei como fazer as compras do mês”, contou o aposentado.