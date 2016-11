Um gesto de solidariedade

15/11/2016 às 09:00h Enviado por: Samuel Castro

Objetivo é responder às cartas que crianças escrevem ao ‘Bom Velhinho’ e distribuir presentes Foto: Divulgação

A partir de amanhã até o dia 2 de dezembro, os interessados em adotar uma das cartinhas do Papai Noel dos Correios poderão encontrá-las na “Central do Papai Noel” e em 39 pontos de apadrinhamento, localizados em agências dos Correios em pelo menos 25 município, entre eles São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá.



As cartinhas serão disponibilizadas para apadrinhamento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrega dos presentes deve ser feita até o dia 5 de dezembro, nos mesmos locais de adoção. Os presentes devem ser novos, atender às solicitações de cada criança e entregues devidamente embalados e acondicionados para o transporte postal.

Realizada há 27 anos, a campanha tem como principal objetivo responder às cartas das crianças que escrevem ao Papai Noel e, sempre que possível, atender aos pedidos de presentes daquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Nos últimos três anos, em todo o país, foram recebidos mais de 2,8 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios. Desse total, 1,9 milhão atendiam aos critérios da campanha e mais de 80% foram adotadas, o que equivale a 1,5 milhão de cartas.

Em 2015, 14,2 mil cartinhas foram selecionadas no Rio e 92,5% delas foram adotadas. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com escolas públicas, creches e abrigos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é vincular a Campanha ao Objetivo de Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), que trata da educação.