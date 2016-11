Niterói inicia pré-matrícula na rede municipal de ensino nesta semana

14/11/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói dará início, na próxima semana, à pré-matrícula para os candidatos que pretendem ingressar na rede municipal de educação para o ano letivo de 2017.As inscrições online começam já na próxima quinta-feira (17/11), enquanto nos polos de matrículas terão início no dia 24. O processo se encerra no dia 25, com resultados sendo divulgados no dia 16 de dezembro.

Pais e responsáveis que tiverem interesse no processo poderão inscrever os candidatos já nesta quinta-feira através do portal www.prematricula2017.educacao.niteroi.rj.gov.br. Os polos de matrículas estão localizados em sete unidades para facilitar o atendimento, no horário das 9h às 16h, exceto feriados e finais de semana.