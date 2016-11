Niterói divulga programação de 443 anos

14/11/2016 às 18:58h Enviado por: Rennan Rebello

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá se juntaram para rememorar a banda e comemorar seus 30 anos Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói vai comemorar os 443 anos do município com uma programação com dança, atividades infantis, concerto, arte nas ruas e shows com Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Detonautas, Preta Gil, DKV e Bicho Solto. A festa começa na sexta (18), às 17h, com a Banda Sinfônica Aprendiz, na Praça da República, no Centro.



No sábado (19), às 10h, o Bloco Semente desfila pelo Campo de São Bento. Às 20h, o grupo niteroiense DKV, e Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, fazem o show “Legião Urbana XXX anos”, na orla de São Francisco.

No domingo (20), na Praça Leoni Ramos (Cantareira), acontece o “Viva Zumbi”, das 11h às 23h, pelo Dia da Consciência Negra. Às 19h, tem o espetáculo “Escaleno”, com a Companhia de Ballet de Niterói, no Teatro Municipal. Na terça-feira (22), dia do aniversário de Niterói, acontece missa solene na Igreja São Lourenço dos Índios, às 9h; além de programação infantil no Horto do Fonseca, das 9h às 13h; e apresentação do balé “Casa de Carií”, com a Companhia de Ballet de Niterói, em São Francisco, às 19h. Para os cinéfilos, o Reserva Cultural vai exibir filmes a preços populares (R$ 2). A festa chega também à Região Oceânica, que vai receber o “Roque Club” do Detonautas, na sexta-feira, 25, às 21h, na Praia de Piratininga, com direito a abertura do grupo Bicho Solto. No sábado (26), para encerrar a programação com chave de ouro, a cantora Preta Gil vai agitar o Horto do Fonseca, a partir das 19h. A agenda festiva contará ainda com uma edição especial do projeto Arte na Rua, com diversas atrações em diferentes bairros, entre 12 e 27 de novembro.