O que abre e o que fecha

12/11/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Postos de vistoria do Detran funcionarão na segunda-feira normalmente. Na terça, ficam fechados Foto: Divulgação

Aqueles que precisam resolver alguma pendência em órgãos públicos e municipais devem ficar atentos. Em virtude do feriado nacional do dia da Proclamação da República, na próxima terça-feira, as prefeituras de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí não funcionarão para atendimento ao público nas próximas segunda e terça-feira, com exceção das emergências nos prontos socorros.



Os shoppings têm horários especiais de funcionamento na terça-feira. As lojas do Pátio Alcântara funcionarão, das 9h às 15h; e a praça de alimentação e lazer, das 10h às 15h. No São Gonçalo Shopping, no Boa Vista; e no Partage, Centro, as lojas abrirão, das 15h às 21h, enquanto os restaurantes, das 11h às 21h.

Já em Niterói, as lojas e quiosques do Plaza Shopping e Bay Market funcionarão, das 15h às 21h, e a praça de alimentação, das 12h às 21h.

Barcas - Na terça, operação com horários normais de fins de semana e feriados, ou seja, com intervalos de 30 minutos.

Outros - Os supermercados funcionam em seus horários normais de dias comuns. Já os bancos não abrem. O Detran informou que, na segunda-feira, não haverá expediente na sede do Detran. No entanto, os postos de vistoria, habilitação e de identificação civil funcionarão normalmente. Já no feriado, os postos de vistoria e atendimento não abrirão.