Detran: mecânica para elas

11/11/2016 às 10:25h Enviado por: Samuel Castro

Mulheres aprenderão noções básicas de mecânica durante quatro horas de aulas teórica e prática Foto: Divulgação

O Detran abriu inscrições para mais uma edição do Oficina sob Medida para mulheres, que acontecerá no próximo dia 30. Ao todo, serão oferecidas 40 vagas. No curso, elas aprenderão noções básicas para identificar e consertar problemas mecânicos e elétricos simples em seus veículos.



Gratuito, o Oficina sob Medida oferece quatro horas de aulas teórica e prática, das 13h às 17h, na Escola Pública de Trânsito, na Lapa. As inscrições podem ser feitas pelo portal do Detran e as selecionadas serão avisadas por e-mail ou telefone.

Para participar, as interessadas devem ter Carteira Nacional de Habilitação válida, não podem estar suspensas ou cassadas e nem ter atingido o limite de 20 pontos no somatório de infrações nos últimos 12 meses. No fim do curso, as alunas receberão um certificado.

A Escola Pública de Trânsito fica na Avenida Mem de Sá, 163, na Lapa, Rio de Janeiro.