Ilha da Boa Viagem é fechada para visitação por causa de obras

09/11/2016 às 22:01h Enviado por: Dayse Alvarenga

Apenas oito meses após a reinauguração, a Prefeitura de Niterói informou que, a partir de sábado, a visitação da Ilha da Boa Viagem estará suspensa para realização de obras de reparo nas rampas e escadas do ponto turístico. Não foi definido, porém, um prazo para término do trabalho e nem divulgado o valor do serviço.





Segundo o governo municipal, as intervenções serão realizadas pela Secretaria Municipal de Obras por medida de segurança e seguirão orientação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do 4º Grupo Escoteiro Gaviões do Mar, que administra a Ilha. A necessidade de reparos foi constatada durante vistoria da Defesa Civil no local.





A Prefeitura também realizará intervenções na casa que abriga a sede dos escoteiros. O imóvel não faz parte do roteiro de visitação, mas integra o conjunto arquitetônico construído na Ilha e também é tombado pelo Patrimônio.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Niterói, mesmo com a Ilha fechada para visitação, a Niterói de Lazer e Turismo (Neltur) manterá em funcionamento o posto avançado de atendimento aos turistas, que fica na entrada da Boa Viagem e funciona aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 17h.