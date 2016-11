Sesi estende inscrições para ensino gratuito em SG

09/11/2016 às 09:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

O Sesi informou ontem que foram prorrogadas, até o próximo dia 24, as inscrições para as 200 vagas gratuitas para o ano letivo de 2017, oferecidas para trabalhadores da indústria e seus dependentes, na unidade de São Gonçalo.





Há 193 vagas em turmas de ensinos fundamental e médio para jovens e adultos; e sete para ensino médio em tempo integral com curso técnico do Senai.





Os interessados devem procurar a unidade Sesi São Gonçalo, que fica na Rua Nilo Peçanha, 134, Centro, e atende das 9h às 19h (segunda, quarta, quinta e sexta-feira) e das 8h às 16h (terça).





É imprescindível apresentar autodeclaração de baixa renda, documento que ateste o vínculo do candidato ou de seu responsável com a indústria (contracheque ou carteira de trabalho), cópia do CPF do aluno ou de seu responsável e comprovante de escolaridade.





Se o total de inscritos ultrapassar o número de vagas haverá sorteio. O edital do processo seletivo está em www.firjan.com.br/gratuidadesesi.