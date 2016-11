Preço médio da cesta sobe

09/11/2016 às 14:10h Enviado por: Samuel Castro

O açúcar foi o produto que mais aumentou de valor: 53% Foto: Divulgação

Por Daniela Scaffo



Os consumidores gonçalenses terão que economizar quando forem às compras. Em relação à semana passada, a cesta básica está cerca de 2% mais cara. Isso é o que revela a pesquisa semanal realizada ontem por O SÃO GONÇALO, em três supermercados instalados na região.

O produto que mais cooperou para deixar o preço da cesta básica mais “salgado” foi o açúcar, que ficou 53% mais caro e se tornando assim o “vilão” da semana.

Outros itens que também aumentaram os valores foram: tomate (52%), cebola (15%) e pimentão (12%).

Apesar da tendência de aumentos, alguns produtos também apresentaram quedas em seus valores, como os casos do leite, da maçã e da cenoura, cujos preços caíram 12%, 8% e 4% respectivamente. Outros produtos não tiveram modificação de preço e cooperaram para equilibrar a cesta, como o arroz, o sal, o café e o pão francês.

Os consumidores entrevistados pela reportagem de OSG, nesta terça-feira, nos mercados pesquisados não ficaram satisfeitos com os preços que viram, como foi o caso da costureira Ester Pedrosa, de 48 anos. “Os preços do hortifruti estão muito caros. Se eu for pensar na condição financeira, não levo nada, mas vou me apertando para conseguir fazer as compras”, explicou Ester.