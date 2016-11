Oportunidades no Google, Facebook, Uber, Netflix e Nubank

08/11/2016 às 15:10h Enviado por: Kimberly Mello

Escritório do Google em São Paulo. Foto: Divulgação / Cláudio Pepper

Disputadas por jovens debutantes no mercado profissional, algumas das principais empresas do mercado estão com seus processos seletivos abertos: Uber, Google, Facebook, Netflix e Nubank oferecem oportunidades para as mais diversas áreas de atuação e carreiras. Confira as vagas!





Uber





Com mais de 70 oportunidades de emprego, as vagas estão distribuídas pelos escritórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e Porto Alegre. Se interessou? Veja as vagas aqui!





Google





Talvez a mais cobiçada das empresas, o Google também está de portas abertas por meio do Google Business Internship, programa de estágio que oferece a universitários uma experiência na indústria da tecnologia.





Facebook





Outra entre as empresas mais disputadas do mercado, o Facebook, cujo escritório está no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, está com mais de 30 vagas abertas. As oportunidades são voltadas para profissionais de diversas áreas e níveis de carreira, desde engenharia de software a vendas. Consulte as vagas aqui





Nubank





Única empresa brasileira entre as listadas, o Nubank também tem números que impressionam – e não param de crescer. O escritório – uma sede recém-criada e bastante descolada – fica em São Paulo e as posições abertas atualmente são todas na área de TI (tecnologia da informação). Confira aqui.