Vagas para emprego abertas no estado

08/11/2016 às 12:44h Enviado por: Sergio Soares

O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) divulgam a existência de 1.287 oportunidades de emprego em todo o estado. Os salários podem chegar a R$ 6 mil, mais benefícios. São chances para ambos os sexos e exigem formação entre o ensino fundamental incompleto e o superior completo.

Para deficientes existem 247 vagas, entre elas, 70 para Operador de Caixa, 70 para Repositor de Mercadorias, 40 para Atendente de Lanchonete, 20 para Embalador, entre outras. A Capital tem 988 chances, com destaque para 253 para Vendedor, 245 para Operador de Telemarketing, 100 para Atendente de Lanchonete, 81 para Repositor de Mercadorias, entre outras. A Região Metropolitana oferece 30 oportunidades, sendo dez para Vendedor, cinco para Repositor de Mercadorias, cinco para Embalador, três para Operador de Caixa, entre outras.

Para a Região Serrana são 15 vagas, com duas para Alimentador de Linha de Produção, duas para Empregado Doméstico, duas para Auxiliar de Escritório, entre outras. No Médio Vale do Paraíba são sete chances, entre elas, Cozinheiro, Garçom, Porteiro, Auxiliar de Contabilidade, entre outras. Na Baixada Litorânea existe uma vaga para Técnico em Patologia Clínica e uma para Recepcionista. didatar às vagas coletadas pela secretaria podem ser feitas nos postos SINE/Setrab (http://www.rj.gov.br/web/ setrab/exibeconteudo?article- id=2566341 ) ou no site maisemprego.mte.gov.br. A Secretaria também mantém em seu site o PDF com a distribuição de chances existentes por região e função.

A Setrab esclarece que o banco de dados de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento de vagas ou ampliação/redução de ofertas. Para manter o Painel de Vagas o mais atualizado possível, a Secretaria passou a divulgá-lo duas vezes na semana, sendo uma na terça-feira à tarde e outra na sexta-feira.