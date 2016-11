Pré-matrícula na rede estadual começa no próximo dia 24

08/11/2016 às 10:25h Enviado por: Dayse Alvarenga

A rede estadual de ensino estará com inscrições abertas para o ano letivo de 2017 no site www.matriculafacil.rj.gov.br, que estará disponível do próximo dia 24 até 22 de dezembro. A matrícula informatizada é considerada a maneira mais prática para que alunos de outras redes, da própria rede estadual que desejam mudar de escola, ou mesmo aqueles que pararam de estudar tenham uma oportunidade.





Na página eletrônica, haverá informações sobre como se inscrever; escolas com vagas disponíveis; idade para se inscrever em cada série ofertada; e como e quando confirmar sua matrícula no colégio.





No dia 10 de janeiro de 2017, o resultado da inscrição será divulgado no mesmo site. Mas atenção, para a garantir a vaga, é preciso confirmar a pré-matrícula na escola selecionada entre 12 e 18 de janeiro de 2017.





É exigida a apresentação da seguinte documentação: identidade ou documento que a substitua (certidão de nascimento ou casamento) – original (será devolvida no ato) e CPF do estudante, se possuir; histórico escolar ou declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola; identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos (original e cópia); laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso) e comprovantes de residência e atestado com tipo do grupo sanguíneo e o fator RH, conforme disposto na Lei nº 6.683, de 15 de janeiro de 2014.





Renovação - Para quem já é aluno da rede estadual e deseja permanecer na mesma escola, é necessário que seja feita somente a renovação da matrícula na unidade. Para isso, deve procurar a secretaria do colégio do próximo dia 17 a 9 de dezembro.