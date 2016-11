Concursos têm 1,1 mil vagas

07/11/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Por Matheus Merlim

Quatro opções de concursos estão abertas, nesta semana, com oportunidades voltadas para o Estado do Rio. Juntas, as chances somam 1.100 vagas. Os cadastros são distribuídos em dois níveis de escolaridade: médio/técnico e superior. Mais detalhes podem ser conferidos no quadro ao lado.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) encerra amanhã as inscrições para 44 vagas, divididas entre os cargos de Procurador e Especialista Legislativo, ambos de nível superior. Para o primeiro cargo, o salário inicial é de R$33,7 mil. Os cadastros devem ser feitos no site da organizadora, www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alerj2016.

A Marinha do Brasil também fecha essa semana o edital para oficiais temporários de 2ª classe da reserva (RM2), para ambos os sexos. Ao todo, são 450 vagas de ensino superior em diversas áreas. As inscrições vão até sexta-feira (11). Os interessados devem ter mais de 18 anos e menos de 45 em 2017.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) inscreve para 500 postos de trabalho no Hospital Universitário Gaffrée Guinle, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio (HUGG-UNIRIO). O período de inscrição vai até o dia 24 de novembro. Já o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), com o apoio da Fundação Cefet-Minas, abriu 86 vagas para cargos de níveis médio e superior. Para saber as funções detalhadas, basta acessar o edital do concurso na página da organizadora (concursos.fundacaocefetminas.org.br). A unidade de Niterói está entre as lotações previstas no processo seletivo.