Empregos: 1,1 mil vagas

06/11/2016 às 09:20h Enviado por: Rene Santos

Em SG, todos os postos de trabalho oferecidos são para o comércio. O maior número de vagas para a função de repositor em supermercados Foto: Divulgação

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (Setrab) divulgou as vagas de empregos relativas a esta semana, em todo o Estado do Rio, com um total de 1.124 oportunidades disponíveis no mercado. As chances são para todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior), e os salários podem chegar a R$6 mil, além da possibilidade de concessão de benefícios.





Para o município de São Gonçalo, são oferecidos dezenove postos de trabalho distribuídos em cinco funções. Destaque para as seis vagas oferecidas na função de repositor.





Já para as pessoas com deficiência, a Setrab informou que há 235 oportunidades em todo o Estado, em 14 cargos. O maior número de vagas é para operador de caixa (70).





O número de vagas correspondente a cada cargo pode ser conferido nos quadros ao lado e abaixo. Não foram divulgadas, no entanto, vagas para os municípios de Niterói, Itaboraí e Maricá.





As inscrições podem ser feitas nos postos Sine/Setrab ou através do site maisemprego.mte.gov.br.





No caso de São Gonçalo, o posto funciona na Avenida Presidente Kennedy 397, Centro.





A Setrab esclarece ainda que o banco de dados pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento de vagas ou ampliação/redução de ofertas.