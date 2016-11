Oi e Ampla são campeãs de queixas do ônibus da Alerj em SG

05/11/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

O ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), que ficou estacionado esta semana em frente ao Alcântara Trade Center, o popular "Prédio do Relógio", em São Gonçalo, recebeu cerca de 180 queixas, e as "campeãs" foram a Oi e a Ampla.





"O montante de reclamações é um resultado que demonstra a insatisfação dos clientes. Iremos averiguar cada registro e todas serão enviadas às empresas, que terão de 20 a 30 dias para responder", explicou o coordenador da unidade móvel, Robson Galdino.





No ônibus, podiam ser registradas reclamações de qualquer tipo, como serviços de luz, água, telefonia e compra de produtos. Além dos documentos pessoais (identidade, CPF e comprovante de residência), o consumidor deveria apresentar comprovação da queixa, como faturas, boletos, contratos ou notas fiscais.





Se você não teve como fazer sua queixa no ônibus, pode entrar em contato com a comissão através do número 0800 282 7060.