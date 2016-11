‘Não imaginava fazer todo esse sucesso’

04/11/2016 às 09:40h Enviado por: Samuel Castro

DJ gonçalense Yago Gomes conversou com OSG saboreando delícias na Domino’s do centro de SG Foto: Leonardo Ferrraz

Atualmente um dos Djs de funk mais badalados do Estado do Rio, o gonçalense Yago Gomes, de apenas 21 anos, contou um pouco da sua carreira a O SÃO GONÇALO enquanto saboreava uma deliciosa pizza de calabresa, na Domino’s Centro, na parceria “Fatiou Passou’ que oferece aos leitores do jornal todo dia uma promoção diferente até 14 de novembro. Yago jura que não imaginava todo o sucesso que vem fazendo até em nível nacional.



O SÃO GONÇALO - Como você começou na carreira de DJ? Era um sonho de criança?

YAGO GOMES - Não mas eu sempre gostava muito de internet e acompanha algumas web-rádios. Tinha um amigo meu que tocava e eu ficava acompanhando ele (sic). De tanto observar o trabalho dele, fui aprendendo algumas coisas e comecei a fazer também. Graças a Deus deu certo e hoje estou aí profissionalmente.

OSG - Atualmente você tem o projeto dos podcasts na internet, que na sétima edição. Como surgiu essa ideia?

YAGO - Tinha um amigo que tinha acabado de lançar um ‘set’ na internet e eu resolvi que poderia fazer algo também. Pensei em fazer algumas parcerias com MCs, com a rapaziada do samba e funcionou. A cada lançamento, o público responde bem, sempre pedindo mais. Já estamos com o próximo em produção.

OSG - Atualmente você é um dos DJs mais solicitados de São Gonçalo. Está conseguindo conciliar vida profissional e pessoal?

YAGO - Rapaz, está difícil. Atualmente só vivo com sono. Chego em casa quase todo dia às 7h. Quando comecei fazia muito show em São Gonçalo, mas agora estou rodando o Rio todo, outros estados. Tenho feito turnê até no Espírito Santo. Mas a gente sempre consegue um tempinho para outras coisas. Tento estar com minha mãe, meu pai, minhas tias que sempre me deram muito apoio, e é importante para mim esse tempo.

OSG - Como é sair de São Gonçalo e ser aplaudido em outros estados do Brasil?

YAGO - Cara, vou te falar que nem eu acreditava nisso. Meu empresário me disse uma vez que iria aumentar o cachê e eu falei logo que ninguém mais ia contratar. Mas depois ele veio com diversos shows fechados, a galera pedindo cada vez mais pelo meu show, nem acreditei.

OSG - Com a quantidade de shows cada vez maior e o tempo livre cada vez menor, o projeto do podcasts continua ou se encerra?

YAGO - Olha, vou lançar o número oito dentro de 15 dias. Existe a chance de ser o último sim, mas também penso em ir até o décimo. Isso ainda não foi definido. Mas tenho vontade também de vir com novos trabalhos. Só com o tempo para ter certeza do que será feito.

OSG - Você é de São Gonçalo, já rodou o Rio e agora está rodando o Brasil. Tem o sonho de se apresentar fora do país?

YAGO - Com certeza. Tenho vontade de conhecer Miami, Las Vegas. É um sonho, sabe? Lugar de festas, cassinos. Gostaria muito de ir tocar nesses lugares, além de Amsterdã, Ibiza. Acredito que seja o sonho de qualquer artista.