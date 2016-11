'Ônibus do Consumidor' da Alerj atende população até amanhã (4), em Alcântara

03/11/2016 às 17:46h Enviado por: Matheus Merlim

Foto: Julio Diniz

Se você tem reclamação sobre algum serviço prestado ou produto comprado de uma empresa, aí vai uma boa dica para reivindicar seus direitos. O ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) fica estacionado até amanhã (4), em frente ao Alcântara Trade Center, o popular "Prédio do Relógio", em São Gonçalo, das 9 às 17h.





Podem ser registradas reclamações de qualquer tipo, o que inclui: serviços de luz, água, telefonia, compra de produtos, entre outros. Além dos documentos pessoais (identidade, CPF e comprovante de residência), o consumidor deve estar munido da comprovação da queixa, como faturas, boletos, contratos ou notas fiscais.





Os casos são analisados pelos atendentes no ônibus, e as questões que não puderem ser resolvidas no mesmo dia serão enviadas online para a sede da comissão, que fica no Edifício Leonel Brizola, no centro do Rio. De acordo com o coordenador da unidade móvel, Robson Silva, são realizados cerca de 40 atendimentos diários.





Moradora do Alcântara, a dona de casa Sônia Martins, de 55 anos, esteve no ônibus, na tarde desta quinta-feira, para tentar resolver um problema com uma empresa de telefonia. Para a consumidora, que apesar de ter pago as faturas teve o serviço cortado, a iniciativa da Alerj ajuda muito a população e acelera o processo para resolver as questões.





"Essa foi a primeira vez que eu precisei do serviço daqui e fui bem atendida. O ônibus facilita que nosso problema seja resolvido mais rápido", disse.





Os interessados em entrar em contato com a comissão para tirar dúvidas ou fazer reclamações de serviços e produtos podem também fazê-lo através do atendimento telefônico, o Disque Defesa do Consumidor: 0800 282 7060.