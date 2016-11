Contribuintes de Niterói poderão antecipar emissão do IPTU 2017

03/11/2016 às 10:47h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Prefeitura de Niterói informou ontem que os contribuintes que quiserem antecipar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2017 poderão emitir os carnês pela internet a partir da segunda semana de dezembro. Basta acessar o site da Secretaria Municipal da Fazenda (fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/) e digitar a matrícula do imóvel.

Segundo o governo municipal, quem optar pelo pagamento em cota única terá desconto de 10% sobre o valor do imposto devido, caso o pagamento seja efetuado até 6 de janeiro; ou com desconto de 7%, caso o pagamento seja feito até 7 de fevereiro. O contribuinte também poderá realizar o pagamento em 12 parcelas.

Ainda de acordo com a Prefeitura, para o exercício de 2017 não haverá aumento no valor do imposto, apenas a correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), conforme previsto em lei, e que foi de 8,48%.

A atualização monetária é referente ao período de outubro de 2015 a setembro de 2016, o índice é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).