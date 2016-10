SG abre hoje '1ª Mostra de Arte e Cultura Espírita'

01/11/2016 às 08:30h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Fundação de Artes de São Gonçalo (Fasg) promove, a partir de hoje, a "1ª Mostra de Arte e Cultura Espírita" no município. O evento, realizado em parceria com o 37º Conselho Espírita de Unificação (CEU), contará com feira de livros, exposições e apresentações artísticas. A mostra tem entrada gratuita e será realizada na Casa das Artes Vila Real até o próximo dia 15. A abertura nesta terça-feira contará com show do cantor Marcelo Daimon e banda.

Para o coordenador do Departamento de Arte e Cultura do CEU, esta é uma importante oportunidade de dar visibilidade ao segmento cultural.

“O departamento de Artes do Conselho é o único existente em todo o Estado e desde 2012, temos mapeado e captado artistas espíritas em São Gonçalo, oportunizando a eles diferentes formas de fazer suas criações serem conhecidas. O que nós esperamos é desmistificar o medo que muitas pessoas possuem sobre o espiritismo sem nem mesmo conhecer”, afirma.

A Casa das Artes Vila Real fica na Rua Moreira César, s/nº, Zé Garoto.