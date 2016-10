Loja Americanas prorroga inscrições para estágio

31/10/2016 às 08:20h Enviado por: Dayse Alvarenga

Lojas Americanas está recrutando estagiário de nível superior Foto: DIvulgação

A Lojas Americanas prorrogou parágrafo 30 de novembro o Prazo de Inscrições Para o Seu Programa de Estágio Líderes do Varejo. PODEM se candidatar Estudantes de todo o país dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Engenharia de Produção e Marketing, com Previsão de formatura parágrafo julho de 2017.





O Processo seletivo inclui Análise de currículo, Provas on-line, Entrevistas com área de Recursos Humanos e Gestores. Durante o Período de Estágio, Realizado em UMA das Lojas, OS Estudantes Passarão POR Vários Treinamentos Relacionados à Gestão, como, Por Exemplo, Planejamento, Gerenciamento de Atividades de Loja e Liderança de Equipe.





Com 30 horas semanais, o visto de Programa o Desenvolvimento acelerado de Jovens Universitários com perfil empreendedor, that Terao uma Oportunidade de Liderar Uma Unidade de Negócio. Os selecionados dos receberão Salário e Benefícios compatíveis com o Mercado. Como Inscrições PODEM SER Feitas não estagio.lasa.com.br endereco