Concursos têm 1,5 mil vagas

31/10/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Cinco opções de Concursos estao Abertas Nesta semana, com o Oportunidades voltadas PARA O Estado do Rio. Juntas, as chances Como somam 1.519 vagas. Distribuídos cadastros OS São OS em todos níveis de escolaridade:. Fundamentais, medio / técnico e superior de Mais detalhes PODEM SER conferidos no Quadro ao Lado.



A Prefeitura de Nilópolis encerra na Próxima sexta-feira (4) como 291 Vagas distribuidas Pará como áreas da Saúde e Educação. O Concurso Destina 97 vagas imediatas e forma cadastro de reserva com 194 Oportunidades em cargas de níveis Médio e superior. Para conferir como funcoes pretendidas, basta dar Uma olhada no edital nenhum site da organizadora www.funrio.org.br, não qua E Feito also o cadastro. Tambem Nesta sexta-feira acaba o Processo de Inscrições Para a Prefeitura de Japeri. Ao todo, São oferecidas 214 vagas, Além de Formação de cadastro reserva, parágrafo Profissionais de níveis Médio e fundamentais em Diversas áreas de Atuação. Pará cargas conferir OS, basta Acessar à página da organizadora: www.incpconcursos.org.br.