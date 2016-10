Shoppings de SG e Niterói divulgam mais de 100 vagas para vendas de Natal

29/10/2016 às 09:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Quem busca uma oportunidade de trabalho temporário durante o fim do ano já pode entregar seu currículo nos shoppings de São Gonçalo e região. São mais de 100 vagas abertas em diferentes funções como vendedor, estoquista e operador de caixa.



No Pátio Alcântara, em São Gonçalo, por exemplo, as vagas são para caixa, vendedores e auxiliares, nas seguintes lojas: Luidgi Specciale, Maha Man, Taco e Tubbo. Os interessados com experiência em vendas podem encaminhar currículo nas lojas do shopping. O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, telefone 3856-4086.

No São Gonçalo Shopping, são 15 vagas distribuídas entre as funções de estoquita, vendedor e operador de caixa nas lojas Cyclone, Taco, World Tennis, Clube Melissa e WQS Surf. Os currículos podem ser deixados diretamente nas lojas ou no Espaço Cliente, no 1º piso. O São Gonçalo Shopping fica na Avenida São Gonçalo, 100, Boa Vista, telefone 3513-7200. Consultados, os shoppings Partage São Gonçalo e Itaboraí Plaza ainda não têm a relação de vagas disponíveis para o período de vendas de Natal.

Já no shopping Bay Market, em Niterói, as oportunidades são para as lojas The Best Multimarcas, Giza Calçados e Calçapé, que contratam temporários, entre eles vendedor, estoquista, operador de caixa e atendente de lanchonete. Os interessados podem também entregar os currículos diretamente nas lojas. No total são 12 vagas até o momento. O Bay Market fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro, telefone 2620-2330.

No Plaza Shopping, os lojistas também já se anteciparam na contratação de funcionários extras para o período. A Ri Happy, no 1º piso, está com 30 vagas abertas entre as funções de vendedor, auxiliar de loja e caixa. No Sonho dos Pés, também no 1º piso, serão contratados seis novos funcionários: cinco vendedores e um estoquista.

Na Redley, no 2º piso, serão contratados cinco vendedores, enquanto a Kopenhagen, também no 2º piso, terá duas vagas temporárias para vendedores. Os candidatos devem entregar o currículo, com foto, diretamente nas lojas de interesse do Plaza, que fica na Rua XV de Novembro, 8, Centro, telefone 2621-9402.

Já no Itaipu Multicenter, na Região Oceânica de Niterói, as vagas são para operadores de caixa, estoquista, vendedores e auxiliar de vendas. As oportunidades são para Lojas Americanas, Arezzo, Cena Urbana, Complementus, My Place, Cristal Grafitte e Dress To, totalizando 18 vagas. Os currículos devem ser entregues nas lojas do Itaipu Multicenter, que fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501, Itaipu, telefone 2608-0011.