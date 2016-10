‘SG é um celeiro de talentos na moda’

28/10/2016 às 08:05h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Moises Karran conversou com OSG enquanto degustava delícias da promoção 'Fatiou, passou'

Com o sonho de ser atleta interrompido por conta de uma lesão, Moises Karran, de 56 anos, acabou se tornando um dos maiores símbolos da moda em Niterói. O proprietário da empresa School Models contou a OSG, enquanto se deliciava com pedaços de pizza salgada e de “chocobread”, na Domino’s, filial do Centro de São Gonçalo, sobre sua dedicação durante os últimos 30 anos em descobrir novos talentos na região.



O SÃO GONÇALO - Como você entrou nesse mundo da moda? Era um sonho?

MOISES KARRAN - Na década de 70, eu tentei iniciar a carreira de atleta. Fiz um teste num clube e entrei na modalidade do atletismo. Durante sete anos segui esse sonho, mas sofri uma lesão grave num dos joelhos em 1978 e não consegui manter meu desempenho. Num outro emprego, anos depois, um médico me convidou para ser modelo e me indicou uma pessoa, o estilista Hugo Rocha. Lá, ele me falou sobre alguns cursos. Resolvi fazer e sigo até hoje essa carreira que apareceu na minha vida como uma oportunidade.

OSG - Nos anos 80 você foi escolhido como o modelo do ano no Brasil. Como foi essa experiência?

KARRAN - Depois de terminar o curso de modelo no Senac, fiquei meio perdido. Um dia fui acompanhar um amigo que iria se inscrever para um concurso. No local, a menina me disse que eu também poderia me inscrever, pois era aberto para quem quisesse. Haviam 500 candidatos. Destes, fiquei entre os melhores 50. Depois, fui para a final e consegui sair como vencedor. A partir daí começou a minha carreira, passei a viajar a trabalho, a dar aula e apareceu a ideia de criar a School Models.

OSG - Qual o trabalho desempenhado na sua empresa?

KARRAN - Em primeiro lugar, é bom que se diga que é uma escola, aberta para quem quiser se inscrever e aprender o ofício. Entre as aulas, eu trabalho como scouter, procurando modelos que tenham talentos. Faço o convite e os preparo para enviá-los para grandes agências do Brasil. Estamos sempre em busca de novos talentos.

OSG - Quais modelos famosas foram descobertas pela School Models?

KARRAN - Temos a gonçalense Mahany Pery, que é uma negra maravilhosa, destaque do São Paulo Fashion Week do ano passado. Suzana Rodrigues, que mora na Índia atualmente. Monique Teixeira, gonçalense que também está na Índia. Jaqueline Dantas, outra gonçalense. Sandra Passos que veio do lixão de São Gonçalo e hoje é uma super modelo na China. Considero São Gonçalo e Baixada Fluminense grandes celeiros de talentos.