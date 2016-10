Detran alerta sobre falsos emails

27/10/2016 às 21:20h Enviado por: Sany Medeiros





Diante de diversos e-mails falsos recebidos por usuários sobre supostas pontuações em infrações de trânsito, o Detran esclarece que nunca envia informações sobre multas por meios eletrônicos. A única exceção é o serviço “Detran e Você”, disponível no próprio portal do Detran, pelo qual o cliente é avisado sobre prazos para vistoria de veículo, data de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação e da identidade (RG), e alerta para a entrega desses documentos depois de confeccionados. Mesmo assim, apenas se o usuário se cadastrar no sistema e solicitar o envio desses dados.

Em relação a avisos sobre multas e processos para defesa de infrações, e suspensão e cassação da CNH, existem apenas duas formas oficiais de comunicação: pelos Correios e pelo Diário Oficial do Estado. Para reforçar a segurança em relação a notificações enviadas pelos Correios, o Detran recomenda também que se verifique o número daquele processo no site do departamento.