OAB-SG empossa comissão e promove palestras sobre direito desportivo

27/10/2016 às 17:15h Enviado por: Matheus Merlim

A 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SG) realiza, na noite de hoje, solenidade de instauração e posse da Comissão de Direito Desportivo. O evento, que contará com três palestras, acontecerá na própria sede da OAB, no Zé Garoto.





Entre os convidados, estão o presidente do TJD-RJ, Marcelo Jucá; o doutrinador jusdesportivo Angelo Vargas e o técnico do São Gonçalo Futebol Clube, Renato Alvarenga.





Já as três palestras, que começarão a partir de 19h40 em intervalos de 20 minutos, serão ministradas pelos advogados Daniela Lopes, Luciana da Costa e Gabriel Almeida, sobre os seguintes temas: "Abordagem sobre a Justiça Desportiva", "Igualdade de gêneros no mundo desportivo" e "Legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016", respectivamente.





O evento acontece na sede da OAB-SG, que fica na Travessa Euzelina, 100.