Shopping realiza evento gratuito para festejar o 'Halloween' em SG

27/10/2016 às 21:08h Enviado por: Dayse Alvarenga

Evento no shopping Partage será domingo e segunda (30 e 1º) Foto: DIV

Em comemoração ao lançamento do novo livro da saga Harry Potter e ao Halloween, o Partage Shopping São Gonçalo promove, em parceria com o fã-clube Beco Diagonal, um encontro com os admiradores do bruxinho mais famoso do mundo nos próximos domingo e segunda-feira (30 e 31).





Entre 15h e 20h, os fãs poderão participar de brincadeiras como “Clube de Duelos” e “Teste do chapéu seletor”, além de participar de quiz (jogo de perguntas), sorteios e do “Cantinho da Adivinhação”. Para se inscrever nos sorteios é necessário levar um quilo de alimento não-perecível, cuja arrecadação será entregue ao Abrigo Cristo Redentor, na Estrela do Norte. A entrada no evento é franca e livre para todas as idades.





O Partage São Gonçalo fica Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro, telefone 3611-7989.