Correios recebem cartinhas para 'Papai Noel' a partir de terça (dia 1º)

27/10/2016 às 08:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

As cartinhas devem ser entregues em qualquer agência dos Correios Foto: DIV

Os Correios informaram ontem que começa a receber na próxima terça-feira (dia 1º de novembro), em todo o Estado do Rio, as cartinhas de crianças até 10 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica seus pedidos para o programa "Papai Noel dos Correios 2016”.





As cartas destinadas ao “Bom Velhinho” - com idade, nome e endereço completos, incluindo CEP - devem ser entregues em qualquer agência até o dia 18 de novembro. A postagem é gratuita.

Há possibilidade de substituir o endereço da criança por outro - residência de algum parente ou amigo da família- caso essa opção facilite o recebimento do presente.

As cartinhas ficarão disponíveis para adoção em algumas agências dos Correios, de 16 de novembro a 2 de dezembro.





Os endereços dessas agências e demais informações sobre o programa "Papai Noel dos Correios 2016" poderão ser obtidas no blog que entrará no ar no dia 10 de novembro, no endereço eletrônico http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios.





Ainda de acordo com os Correios, no ano passado, 14,2 mil cartinhas foram selecionadas em todo o Estado do Rio, e 92,5% delas foram adotadas. A cartinha escrita pela própria criança, com desenhos e pelo menos duas opções de presente, têm mais chance de adoção por um padrinho ou madrinha.