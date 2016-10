Cesta fecha o mês em alta

26/10/2016 às 11:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Na relação dos itens que 'puxaram' a cesta para o alto, a farinha de mandioca é a 'vilã' da semana: está cerca de 20% mais cara Foto: DIV

Pela quarta semana consecutiva, a cesta básica apresenta preços mais caros. Em comparação à última semana, o valor médio geral subiu aproximadamente 2%. Isso é o que revela a pesquisa semanal realizada por O SÃO GONÇALO, em três supermercados instalados na região. O produto que mais contribuiu para deixar o preço da cesta básica mais “salgado” foi a farinha de mandioca, que está mais de 20% mais cara e se tornou a “vilã” da semana. Outros itens que também apresentaram aumentos em seus valores foram: laranja (25%), açúcar (22%) e o chuchu (15%).

Apesar da tendência de aumentos, alguns produtos também apresentaram quedas, como foi o caso do tomate, do leite, da alface e da couve, que estão 25¨% e 13% (no caso dos três últimos) respectivamente. O sal e o pão francês não tiveram alterações nos preços e mantiveram a cesta básica estável.

Os consumidores estão revoltados com os aumentos, como foi o caso da aposentada Linéria Rocha, de 69 anos. “Os mercados colocam o preço lá em cima durante o ano inteiro. Depois inventam promoções para dizer que os preços estão mais baixos. Continua tudo caro e ainda tenho dificuldades de fazer as compras completas mensalmente”, contou.