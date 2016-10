Firjan está com inscrições abertas para evento gratuito sobre moda em Niterói

25/10/2016 às 16:03h Enviado por: Dayse Alvarenga

A representação regional da Firjan Leste Fluminense inscreve para mais uma edição do "Giro Moda" – evento que reúne empresários e profissionais do setor de moda, confecção e têxtil para apresentar as novidades e tendências para as próximas estações. O encontro acontece na quinta-feira (26), às 9h30, na sede da entidade, em Niterói. A entrada é gratuita, e as vagas são limitadas.





Segundo a Firjan, os participantes receberão informações técnicas dos especialistas do Senai Moda Design sobre as macrotendências de comportamento, que irão orientar o desenvolvimento de novos produtos em diversos setores, (joias, calçados, bolsas, acessórios, moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda praia e moda íntima), com base em informações sobre cartela de cores, materiais, estampas e indicação de peças-chave para cada estação que foram detectadas em desfiles, feiras internacionais e vitrines.





Ainda de acordo com entidade, a iniciativa, que acontece desde 2006, faz parte do programa "Indústria Criativa do Sistema Firjan, que estimula a realização de negócios e o desenvolvimento da economia criativa no Rio de Janeiro. O programa tem o objetivo ainda de ajudar a indústria clássica a integrar as competências criativas para gerar novos valores para seus negócios, além de oferecer representatividade empresarial, educação profissional e tecnologia para diversos setores criativos.





O Giro Moda ainda passará pelos municípios de Itaperuna (08/11), Campos dos Goytacazes (09/11), Nova Friburgo (10/11), Duque de Caxias (11/11), Cabo Frio (24/11) e Volta Redonda (28/11), .





As inscrições podem ser feitas pelo telefone 0800 0231 231 ou pelo site www.firjan.com.br/eventos. A representação regional da Firjan Leste Fluminense fica na Rua Visconde de Uruguai, 535, no Centro de Niterói.