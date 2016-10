Sesi oferece 200 vagas gratuitas de ensino fundamental e médio com curso técnico

25/10/2016 às 11:36h Enviado por: Dayse Alvarenga

>> As inscrições devem ser feitas na unidade, que fica no Centro Foto: Divulgação

Trabalhadores da indústria e seus dependentes poderão se inscrever, até esta quinta-feira (27), em 200 vagas gratuitas no Sesi São Gonçalo para o ano letivo de 2017. As vagas estão divididas em: sete para o ensino médio em tempo integral com curso técnico do Senai em automação industrial; 84 para o ensino fundamental e 109 para o ensino médio.





As inscrições são feitas na própria unidade: hoje, das 8h às 16h; amanhã, quarta e quinta, das 9h às 19h. O Sesi São Gonçalo fica na Rua Nilo Peçanha, 134, Centro. É necessário apresentar os seguintes documentos: autodeclaração de baixa renda, documento que ateste o vínculo do candidato ou de seu responsável com a indústria (contracheque ou carteira de trabalho), cópia do CPF do aluno ou de seu responsável e comprovante de escolaridade.





Se o total de inscritos ultrapassar o número de vagas haverá sorteio. Mais informações em www.firjan.com.br/gratuidadesesi. No total, são 1.473 vagas gratuitas nas escolas Sesi, em unidades na capital e em 11 cidades do interior do Estado.