São Gonçalo convoca para reunião de Conselho Comunitário de Segurança Escolar

24/10/2016 às 15:10h Enviado por: Rennan Rebello





A segurança no entorno das escolas de São Gonçalo será discutida amanhã durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança Escolar, na Escola Municipal Luiz Gonzaga, em São Miguel, às 10h. O CCSE contará com a presença de representantes do 7º BPM (São Gonçalo), das delegacias de Polícia Civil do município, das secretarias municipais de Segurança Pública, Educação, Desenvolvimento Social, Habitação, Infância e Adolescência, da Secretaria Estadual de Educação, além de diretores de escola e membros dos Conselhos Tutelares e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

A reunião do CCSE em São Gonçalo acontece toda última terça-feira do mês em uma escola da rede municipal.A Escola Municipal Luiz Gonzaga funciona na Rua Manoel Pinheiro, s/nº, São Miguel.