Concursos: quase 800 vagas

24/10/2016 às 11:43h Enviado por: Rennan Rebello

Três opções de concursos seguem abertas nesta reta final do ano, com inscrições até novembro. Juntas, as chances somam 785 vagas. Os cadastros são distribuídos em dois níveis de escolaridade: médio/técnico e superior. Mais detalhes podem ser conferidos no quadro ao lado.



A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) prorrogou até o dia 8 de novembro, as inscrições para 44 vagas, divididas entre os cargos de Procurador e Especialista Legislativo, ambos de nível superior. Para o primeiro cargo, o salário inicial é de R$33,7 mil. Os cadastros devem ser feitos no site da organizadora, www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alerj2016.

A Prefeitura de Nilópolis oferece 291 vagas distribuídas para as áreas da saúde e educação. O concursos destina 97 vagas imediatas e forma cadastro de reserva com 194 oportunidades em cargos de níveis médio e superior. Para conferir as funções pretendidas, basta dar uma olhada no edital no site da organizadora www.funrio.org.br, onde é feito também o cadastro.

Já a Marinha do Brasil mantém aberto o edital para oficiais temporários de 2ª classe da reserva (RM2), para ambos os sexos. Ao todo, são 450 vagas de ensino superior em diversas áreas. As inscrições estarão abertas até 11 de novembro. Os interessados devem ter mais de 18 anos e menos de 45 em 2017.