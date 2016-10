Campanha ‘Papai Noel dos Correios’ começa somente dia 9 de novembro

23/10/2016 às 12:50h Enviado por: Rennan Rebello

Os Correios esclareceram, na última quinta-feira, que as mensagens sobre a campanha “Papai Noel dos Correios” que estão circulando no aplicativo WhatsApp não são verdadeiras. É que a data do lançamento nacional da edição deste ano da iniciativa está prevista apenas para o dia 10 de novembro, com local ainda a ser definido pela empresa.





Apesar dessa previsão, a empresa alerta, no entanto, que algumas unidades da federação possuem datas diferenciadas, tendo em vista particularidades regionais que influenciam na campanha, como calendário de encerramento do ano letivo. Todas as informações sobre a campanha “Papai Noel dos Correios 2016” poderão ser obtidas no blog, que entrará no ar na data de lançamento nacional, no seguinte endereço eletrônico http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios. A iniciativa tem como principal objetivo manter a magia do Natal, estimulando o voluntariado da sociedade, que pode apadrinhar às cartinhas das crianças que escrevem ao Papai Noel através dos Correios.