Loja tem 980 vagas no Rio e Niterói

21/10/2016 às 12:36h Enviado por: Dayse Alvarenga

A Lojas Americanas está com processo de seleção aberto para 980 vagas efetivas e temporárias no Rio e Niterói. As chances são para auxiliar de loja (900 vagas) e auxiliar de prevenção de perdas (80).

Os candidatos precisam ter o ensino médio concluído e idade igual ou acima de 18 anos para o cargo de auxiliar de loja e a partir de 26 para auxiliar de prevenção de perdas. Não é exigida experiência mas haverá processo seletivo com entrevista e provas de matemática e português. Entre os benefícios, vale-refeição, plano de saúde, descontos em faculdades e cursos de idiomas.

Os interessados devem comparecer até 31 de outubro, de segunda a sexta, das 9h às 15h e aos sábados, às 9h, na Rua Visconde de Uruguai, 503, Centro de Niterói, com documentos, comprovante de residência e uma foto 3x4.