Firjan inscreve para palestra gratuita em Niterói

20/10/2016 às 11:40h Enviado por: Dayse Alvarenga

O sistema Firjan está com inscrições abertas para palestra gratuita sobre o setor gráfico que será ministrada na próxima segunda-feira (24), às 18h, em Niterói. O evento, realizado em parceria com o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Rio (SIGRARJ), apresentará as tendências de mercado e as tecnologias do setor gráfico no estado e no país.

“Trata-se de um encontro de cunho profissional ligado à inovação na indústria voltado para os profissionais, estudantes e interessados pelo setor”, destaca a palestrante e especialista setorial gráfico do Sistema Firjan, Carolina Jaguaribe.

Ainda de acordo com Carolina Jaguaribe, os empresários puderam conhecer de perto as inovações e avanços tecnológicos, além de identificar novas práticas e soluções em processos em gestão usadas nas empresas gráficas. Carolina comentará ainda sobre o mercado de impressão digital, impressão funcional, customização e acabamento de produtos gráficos, entre outros assuntos.

As informações e inscrições podem ser feitas no link http://www.firjan.com.br/eventos/giro-grafico.htm. A representação regional da Firjan Leste Fluminense fica na Rua Visconde de Uruguai , 535, 12º andar, Centro.