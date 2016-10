Concessionária aumenta os intervalos das barcas aos domingos

20/10/2016 às 11:30h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

A concessionária CCR Barcas informou ontem que, a partir do dia 1º de novembro, o horário de funcionamento do sistema aquaviário sofrerá alterações, já autorizadas pela Secretaria Estadual de Transportes, incluindo as linhas Praça XV-Araribóia e Praça XV-Charitas.

No caso da linha Praça XV-Araribóia, o ajuste será apenas nas viagens de domingos e feriados, que serão realizadas exclusivamente com as novas embarcações de 2 mil lugares, com ar-condicionado. O intervalo entre as saídas passará de 30 para 60 minutos.

No trecho Araribóia-Praça XV, a grade de horários começa às 5h30 e o último horário é 23h30. No trecho contrário, o primeiro horário é 6h; o último, 23h.

Já no caso da linha Praça XV-Charitas, haverá interrupção da operação entre 12h e 16h, período de menor demanda, e os intervalos entre as viagens serão ajustados de 15 para 20 minutos nos horários de pico.

No trecho Charitas-Praça XV, os mencionados horários referem-se a 6h30 às 10h e das 17h10 às 20h10. No contrário, das 7h10 às 10h10 e das 17h às 20h.

Como alternativa, ainda de acordo com a CCR Barcas, das 12h às 16h, além da linha Araribóia–Praça XV, haverá reforço nas linhas de ônibus sociais e seletivas (740D, 750D, 760D, 775D, 1905D, 1910D e 2750D) para os usuários da linha Charitas, que permanece sem operação aos sábados, domingos e feriados.

Justificativas - A CCR Barcas explicou que a medida visa readequar a operação nas linhas em horários em que há baixa demanda de passageiros, conforme levantamento apresentado pela concessionária.

A nova grade de horário, esclareceu ainda a empresa, foi autorizada em caráter experimental, preservando a rotina de 99% dos usuários, com vistas a racionalizar os custos da operação e minimizar futuros impactos nas tarifas.