Pestalozzi realiza ação social

18/10/2016 às 12:06h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

Moradores de Niterói e região poderão participar hoje, das 9h às 16h, do programa gratuito "Exercitando a Cidadania" que a Associação Pestalozzi irá promover em sua sede, em Pendotiba. Durante todo o dia, instituições convidadas como a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Coordenadoria de Defesa do Consumidor da Câmara de Vereadores, o grupo Pela Vidda e a concessionária Ampla estarão com técnicos à disposição da comunidade para orientações e dicas sobre os mais diversos assuntos.





“Será uma grande ação social que iremos desenvolver em nosso pátio de estacionamento com tendas para o atendimento de nossos usuários e moradores da região. Convidamos as instituições que, gentilmente, resolveram abraçar o projeto que a Pestalozzi costuma realizar anualmente”, comemora o presidente da Pestalozzi, José Raymundo Martins Romêo.





Nas tendas montadas pela instituição, técnicos irão orientar a população sobre assuntos variados, como questões envolvendo o direito do consumidor, informações de como adquirir e ter direito a programas sociais do governo, como o benefício da prestação continuada e o vale-social e gratuidade nos meios de transportes, além de dicas de consumo consciente de energia elétrica. A Ampla irá, ainda, oferecer lâmpadas de baixo consumo de energia mediante à apresentação da conta de luz.





Também acontecerão palestras e orientações sobre saúde bucal e prevenção às cáries, através da Faculdade de Odontologia da UFF e informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, através do grupo Pela Vidda de Niterói. O Exercitando a Cidadania terá, ainda, espaço para que mães e alunos do programa de profissionalização da Pestalozzi possam comercializar artesanatos produzidos por ele próprios para geração de renda e custeio do próprio programa.





A Associação Pestalozzi fica na Estrada Caetano Monteiro, 857 - Badu, telefone 2199-4400.