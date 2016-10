SG promove palestras hoje para professores

14/10/2016 às 11:28h Enviado por: Dayse Alvarenga

Como parte da programação em comemoração ao mês dos professores, a Secretaria de Educação de São Gonçalo promove hoje uma tarde de debates e palestras com o tema "Quem Forma se Informa", que acontece no Teatro Carequinha, em Neves, das 9h às 17h. A entrada é gratuita, e o evento é aberto ao público.

A programação contará com a participação do poeta e representante do Grupo de Proteção ao Folclore e Patrimônio Imaterial de São Gonçalo, Fagner Gabriel, e será dividida em dois momentos.

Das 9h às 12h, a psicóloga e especialista em grafologia Luciana Boschi irá relatar sua experiência na área.

Já das 14h às 17h, a professora e doutora da Faculdade de Formação de Professores (FFP-Uerj), Lucia Velloso, trará experiências publicadas em seu livro "Cacos de sonhos - cartas de uma ex-prisioneira na Vila Militar (1971-1974)". A obra é fruto de correspondências redigidas por Luciana, enviadas a amigos e familiares quando a mesma era então presa política.

A conversa será mediada pelo professor Fernando Cruz, coordenador da EJA Profissionalizante de São Gonçalo

Ao fim do evento haverá entrega de certificado de participação. Além dos debates, a programação conta com oficinas de dança, caminhadas e passeios culturais.

O Teatro Carequinha fica nas dependências do Colégio Municipal Ernani Faria, que fica na Rua Oliveira Botelho, s/nº.