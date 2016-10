Detran cassa mais 87 carteiras de motorista

O Detran notificou ontem 87 condutores que tiveram suas carteiras de habilitação cassadas para que entreguem o documento imediatamente. Todos estão proibidos de dirigir por dois anos, conforme determina o artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro. O aviso — dirigido àqueles não localizados pelos Correios — foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira.

Os notificados devem entregar a carteira no Núcleo de Documentos Acautelados, na sede do Detran, na Avenida Presidente Vargas 817, no Centro do Rio, ou em qualquer posto de habilitação.

Além disso, o Detran notificou oito condutores para que apresentem suas defesas prévias e outros 127 para que recorram às juntas administrativas de recursos e infrações. Todos também respondem a processos para cassação de suas habilitações e têm 30 dias contados a partir de ontem para entregar suas alegações. Se preferirem, poderão enviá-las pelos Correios ou pelo site www.detran.rj.gov.br.

Para o motorista saber se está incluído nas listas publicadas pelo Detran no DO, basta pesquisar em http://multas.detran.rj.gov.br/gaideweb/consultaNotificacaoSemSucesso. E os que já respondem a processo de cassação podem acessar o link http://multas.detran.rj.gov.br/gaideweb/acompanhamentoRecursoCassacao para verificar a sua situação.