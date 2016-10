SG agiliza emissão de auxílios-desempregos.

08/10/2016 às 08:49h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

Agilizar e facilitar a vida dos trabalhadores gonçalenses. É com este objetivo que a Secretaria de Trabalho de São Gonçalo já emitiu desde maio deste ano mais de 2,4 mil auxílios-desempregos. Por não ser necessário agendamento, a agilidade do serviço atrai inúmeras pessoas por dia ao posto de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine), nos bairros Mutondo e Centro.





“Todo trabalhador tem direito a esse benefício, desde que ele tenha trabalhado com carteira assinada e não tenha sido demitido por justa causa e nem descumprido seu contrato de trabalho”, declarou o secretário municipal de Trabalho, Christovão Peres.





O município possui duas unidades, sendo eles localizados na Rua Uriscina Vargas, 36, no bairro Mutondo (Anexo da Prefeitura, em frente ao 7° Batalhão de Policia Militar) e outro na Avenida Presidente Kennedy, 397 no Centro. As duas unidades funcionam de segunda a sexta-feira, de 9 às 16h30min.





Os interessados deverão comparecer a um dos postos de atendimento do Sine, munidos de RG; CPF; Cartão do PIS/PASEP ou Cartão Cidadão (extrato atualizado); Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, acompanhado com o termo de Homologação para os contratos com mais de um ano ou Termo de Quitação para os contratos com menos de um ano; Carteira de Trabalho e Previdência Social, todas que o requerente tiver; Contracheque/holerite, os três últimos; Comprovante de vinculo de emprego (extrato analítico ou comprovante de saque do FGTS) ou relatório da fiscalização ou documento judicial (certidão das Comissões de Conciliação Prévia, Núcleos Intersindicais, Sentença, Certidão da Justiça, Alvará Judicial); Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade (opcional).