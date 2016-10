SG tem curso gratuito de direitos humanos

06/10/2016 às 12:20h Enviado por: Dayse Alvarenga

Com o objetivo de capacitar e orientar conselheiros e lideranças comunitárias, o Fórum Interconselhos de Direitos oferece 60 vagas para o curso gratuito “Direitos Humanos e Desigualdades Sociais”. As aulas começam no próximo dia 13 e serão ministradas no auditório do Ministério Público de São Gonçalo, em Santa Catarina, Sâo Gonçalo. As inscrições são online em ht tps://goo.gl /forms/zS1dDUJJlenkz9j712 e estão sujeitas à lotação da turma.

O curso terá duração de um mês, com carga horária de 20 horas. As aulas serão sempre às quintas-feiras. Os alunos que obtiverem 75% de frequência terão direito a certificado de conclusão.

A ementa conta com cinco módulos: 3º Plano Nacional de Direitos Humanos; Criminalização da pobreza e aprofundamento das desigualdades sociais em conjunturas adversas e marcadas por crises econômicas; Como fica o Sistema Único de Assistência Social e O Papel dos conselhos de direitos na defesa das políticas afirmativas e de enfrentamento à miséria.

Fórum - Ligado à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, Idoso e Pessoa com Deficiência, o Fórum foi criado em dezembro de 2015 com objetivo dar suporte aos conselhos existentes no município, com cursos de capacitação e encontros temáticos.

Mais informações em 3262 -3702.