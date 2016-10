Unidades da rede municipal de saúde tem programação intensa de ações de prevenção ao câncer de mama

06/10/2016 às 12:15h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A já conhecida campanha “Outubro Rosa” mobiliza diversas áreas da rede municipal de saúde e mais uma ação de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama foi realizada ontem na Clínica Municipal Gonçalense, no Mutondo. Durante todo o mês, as clínicas municipais e polos sanitários estão com programação voltada para o tema que alerta para o diagnóstico precoce da doença.

A equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (Nasf) realizou uma palestra sobre "Os Direitos e deveres dos pacientes oncológicos" e, em seguida, realizou um momento de relaxamento para as participantes com massagens, moxabustão, técnica terapêutica de medicina chinesa e a ventosaterapia, que tem como objetivo recuperar as células doentes do sangue.

"Essas massagens funcionam como tratamento adjuvante para a medicina convencional em pacientes com qualquer tipo de câncer", explicou o fisioterapeuta Rodrigo de Santana.

A ação aconteceu simultaneamente na Clínica e nos polos sanitários Rio do Ouro e Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa.

Na próxima terça-feira (11), as ações serão realizadas nos polos sanitários Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina, que terá como tema a importância do exercício físico; Washington Luiz, Zé Garoto, com orientações sobre o câncer de mama; Rio do Ouro e Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, com o dia da beleza.

A programação acontece durante todo o mês de outubro e será finalizada dia 28, às 9h, com palestras e outros serviços de saúde na Academia da Saúde Venâncio Gomes, no Laranjal.